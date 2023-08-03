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Українці назвали рівень
доходів на місяць для...

Українці назвали рівень доходів на місяць для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 06:45

Українці назвали рівень доходів на місяць для...

Пропонуємо до обговорення:
Фінансові очікування українців у 2023 році почали зростати — як в гривневому, так і в доларовому еквівалентах. При цьому реальні доходи, як і раніше, здебільшого знаходяться значно або дещо нижче бажаного рівня.

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Українці назвали рівень доходів на місяць для «нормального життя» — опитування
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 06:45

при учёте нормальной еды на человека это примерно 15000+ налоги 5000+ летом и 10000 зимой, плюс сопутствующие расходы 5000+ медицинское обеспечение 10000- чтоб хоть на зуб хватило поменять, и того 40000 это минимальный доход на человека чтоб не кашку с хлебом жрать, а позволить кусок мяса. Так что институты долбаный идите вы в опоньку вместе с теми шизиками которым по 12000 штук хватает!
spiritgost
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 07:13

Скоро мешка брюквы хватать будет. С точки зрения таких опросов.
finuser336
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 08:13

  spiritgost написав:при учёте нормальной еды на человека это примерно 15000+ налоги 5000+ летом и 10000 зимой, плюс сопутствующие расходы 5000+ медицинское обеспечение 10000- чтоб хоть на зуб хватило поменять, и того 40000 это минимальный доход на человека чтоб не кашку с хлебом жрать, а позволить кусок мяса. Так что институты долбаный идите вы в опоньку вместе с теми шизиками которым по 12000 штук хватает!

согласен, после таких статей понимаешь, что ты холоп
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