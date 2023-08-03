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Українці назвали рівень доходів на місяць для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 сер, 2023 06:45
Пропонуємо до обговорення:
Фінансові очікування українців у 2023 році почали зростати — як в гривневому, так і в доларовому еквівалентах. При цьому реальні доходи, як і раніше, здебільшого знаходяться значно або дещо нижче бажаного рівня.
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R2
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Додано: Сер 30 сер, 2023 06:45
при учёте нормальной еды на человека это примерно 15000+ налоги 5000+ летом и 10000 зимой, плюс сопутствующие расходы 5000+ медицинское обеспечение 10000- чтоб хоть на зуб хватило поменять, и того 40000 это минимальный доход на человека чтоб не кашку с хлебом жрать, а позволить кусок мяса. Так что институты долбаный идите вы в опоньку вместе с теми шизиками которым по 12000 штук хватает!
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spiritgost
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Додано: Сер 30 сер, 2023 08:28
spiritgost тут у кожного свій досвід і звички. Якщо я звик жити на 500$, то мені Ваші 1100$ здасться надмірним триньканням грошей. А Мусі, який живе на 100$, здасться триньканням мої 500$
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 30 сер, 2023 11:01
За заполнение анкеты в подобном опросе платят от 50 копеек до 12 гривен, с учетом того, что сам опрос может проходить минут сорок. Теперь сделайте вывод, кто их проходит : )
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testertest1974
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Додано: Чет 31 сер, 2023 07:26
А мінімалка 5200 чистими.Як?
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anatolith54
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Додано: Чет 31 сер, 2023 12:31
Чистой воды лож (( на 12000 можно поддерживать существование но не нормальную жизнь при нынешних ценах на коммунальные услуги и продукты питание .
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danilagaleckij901
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Додано: Чет 31 сер, 2023 12:59
anatolith54 написав:
А мінімалка 5200 чистими.Як?
А пенсии )?
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Hella
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