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Продаж безготівкової валюти: ПриватБанк розповів, коли...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 сер, 2023 12:55
Пропонуємо до обговорення:
У державній фінустанові «ПриватБанк» розповіли, коли стане доступна послуга з купівлі іноземної валюти через мобільний застосунок «Приват24». Зараз клієнти не можуть скористатися такою можливістю.
Дивися повний текст Продаж безготівкової валюти: ПриватБанк розповів, коли запустить послугу
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R2
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Додано: Сер 30 сер, 2023 12:55
В Сенсі вже зараз працює, приматбанк як завжди, щось "налагодять" все інше порушать
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salvydas
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