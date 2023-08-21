Найбільш прибутковими на українському ринку є продуктові компанії.
Дивися повний текст
Найприбутковіші ІТ-компанії в Україні
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 сер, 2023 17:44
Найприбутковіші ІТ-компанії в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Найприбутковіші ІТ-компанії в Україні
Додано: Сер 30 сер, 2023 17:44
З майже 5000 ITшників в EPAM тільки 600 співробітників :)))) Ну цей градіозний успіх діч.сіті говорить сам за себе :)))
Додано: Сер 30 сер, 2023 17:47
salvydas Коли Сіті презентували - обіцяли кластери і бронь від армії. Але в нас бронь так і не запрацювала, а який сенс без неї платити більше податків?
|