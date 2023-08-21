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Найприбутковіші
ІТ-компанії в Україні

Найприбутковіші ІТ-компанії в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 17:44

Найприбутковіші ІТ-компанії в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Найбільш прибутковими на українському ринку є продуктові компанії.

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Найприбутковіші ІТ-компанії в Україні
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 17:44

З майже 5000 ITшників в EPAM тільки 600 співробітників :)))) Ну цей градіозний успіх діч.сіті говорить сам за себе :)))
salvydas
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 17:47

salvydas Коли Сіті презентували - обіцяли кластери і бронь від армії. Але в нас бронь так і не запрацювала, а який сенс без неї платити більше податків?
Дюрі-бачі
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