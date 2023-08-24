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В Україні з’явилися перші справи проти самокатників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 сер, 2023 20:30
Пропонуємо до обговорення:
В Україні почали засуджувати самокатників за порушення ПДР. За останні роки притягнуто до карної відповідальності 4 водіїв електросамокатів, здебільшого, за травмування пішоходів.
Дивися повний текст В Україні з’явилися перші справи проти самокатників
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Додано: Сер 30 сер, 2023 20:30
Картинку подбирал тот, кто прочитал только заголовок? Мускульные и электрические самокаты - это совсем разные ТС в том числе и согласно ПДД. Сомневаюсь, что за мускульный кого-то в суд подали.
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Ірина_, Модератор
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