В Україні з’явилися перші справи проти самокатників
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moveton написав:Картинку подбирал тот, кто прочитал только заголовок? Мускульные и электрические самокаты - это совсем разные ТС в том числе и согласно ПДД. Сомневаюсь, что за мускульный кого-то в суд подали.
Faceless написав:Переадресовує на ru, не хочу возитися, але виглядають як прості легкі недорогі електро, "типу такого" повно моделей
Так в каком месте выглядят-то? Вот электро: https://onlysmart.com.ua/uk/samokat-sca ... tric-black Видно, что переднее колесо с электровтулкой. А на фото в статье пустые колёса без признаков привода. Поэтому там и правые ноги от плитки отталкиваются и сфотканы висящими в воздухе, а не стоящими на самокате.
Faceless написав:Переадресовує на ru, не хочу возитися, але виглядають як прості легкі недорогі електро, "типу такого" повно моделей
Так в каком месте выглядят-то? Вот электро: https://onlysmart.com.ua/uk/samokat-sca ... tric-black Видно, что переднее колесо с электровтулкой. А на фото в статье пустые колёса без признаков привода. Поэтому там и правые ноги от плитки отталкиваются и сфотканы висящими в воздухе, а не стоящими на самокате.
Початок руху навіть на електро починається з відштовхування ногою, тож не аргумент. На фото було видно привід ручних гальм, на мускульних зазвичай ножні. Передні колеса погано видно, щоб сказати, є там електропривід чи нема.
Faceless написав:На фото було видно привід ручних гальм, на мускульних зазвичай ножні. Передні колеса погано видно, щоб сказати, є там електропривід чи нема.
Я же не зря ссылку на алиэкспресс (между прочим, com, а не ru. Если у кого-то она редиректится на ru, значит он до этого ru посещал последним) дал. Он именно с ручным тормозом и такими же колёсами, как у журналиста. IMHO, достаточно их видно, чтобы разглядеть, что внутри колеса спицы и в основном пустое место, а не моторная втулка.