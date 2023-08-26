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В Україні з’явилися перші
справи проти самокатників

В Україні з’явилися перші справи проти самокатників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 20:30

В Україні з’явилися перші справи проти самокатників

Пропонуємо до обговорення:
В Україні почали засуджувати самокатників за порушення ПДР. За останні роки притягнуто до карної відповідальності 4 водіїв електросамокатів, здебільшого, за травмування пішоходів.

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В Україні з’явилися перші справи проти самокатників
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 20:30

Картинку подбирал тот, кто прочитал только заголовок? Мускульные и электрические самокаты - это совсем разные ТС в том числе и согласно ПДД. Сомневаюсь, что за мускульный кого-то в суд подали.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 09:43

Ну хоч роботу над помилками зробили. Але мені цікаво чи брали в реформі участь іноземні наглядачі? Щось таке я чула, що планувалось.
marilitvin58
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 12:35

Re: В Україні з’явилися перші справи проти самокатників

moveton написав:Картинку подбирал тот, кто прочитал только заголовок? Мускульные и электрические самокаты - это совсем разные ТС в том числе и согласно ПДД. Сомневаюсь, что за мускульный кого-то в суд подали.
Так на картинці електросамокати.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 15:21

  Faceless написав:Так на картинці електросамокати.

На картинке нечто такого типа: https://www.aliexpress.com/item/1683530496.html В каком месте он электро?
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 15:29

Re: В Україні з’явилися перші справи проти самокатників

moveton написав:
  Faceless написав:Так на картинці електросамокати.

На картинке нечто такого типа: https://www.aliexpress.com/item/1683530496.html В каком месте он электро?
Переадресовує на ru, не хочу возитися, але виглядають як прості легкі недорогі електро, "типу такого" повно моделей
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 15:35

Я думав то Frant про "самокатників" в політичному сенсі )))
Ну так теж добре )
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 15:37

  Faceless написав:Переадресовує на ru, не хочу возитися, але виглядають як прості легкі недорогі електро, "типу такого" повно моделей

Так в каком месте выглядят-то? Вот электро: https://onlysmart.com.ua/uk/samokat-sca ... tric-black Видно, что переднее колесо с электровтулкой. А на фото в статье пустые колёса без признаков привода. Поэтому там и правые ноги от плитки отталкиваются и сфотканы висящими в воздухе, а не стоящими на самокате.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 15:44

Re: В Україні з’явилися перші справи проти самокатників

moveton написав:
  Faceless написав:Переадресовує на ru, не хочу возитися, але виглядають як прості легкі недорогі електро, "типу такого" повно моделей

Так в каком месте выглядят-то? Вот электро: https://onlysmart.com.ua/uk/samokat-sca ... tric-black Видно, что переднее колесо с электровтулкой. А на фото в статье пустые колёса без признаков привода. Поэтому там и правые ноги от плитки отталкиваются и сфотканы висящими в воздухе, а не стоящими на самокате.


Початок руху навіть на електро починається з відштовхування ногою, тож не аргумент. На фото було видно привід ручних гальм, на мускульних зазвичай ножні. Передні колеса погано видно, щоб сказати, є там електропривід чи нема.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 15:52

  Faceless написав:На фото було видно привід ручних гальм, на мускульних зазвичай ножні. Передні колеса погано видно, щоб сказати, є там електропривід чи нема.

Я же не зря ссылку на алиэкспресс (между прочим, com, а не ru. Если у кого-то она редиректится на ru, значит он до этого ru посещал последним) дал. Он именно с ручным тормозом и такими же колёсами, как у журналиста. IMHO, достаточно их видно, чтобы разглядеть, что внутри колеса спицы и в основном пустое место, а не моторная втулка.
moveton
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