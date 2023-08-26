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В Україні з’явилися перші
справи проти самокатників

В Україні з’явилися перші справи проти самокатників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 18:29

  Faceless написав:
moveton написав:Картинку подбирал тот, кто прочитал только заголовок? Мускульные и электрические самокаты - это совсем разные ТС в том числе и согласно ПДД. Сомневаюсь, что за мускульный кого-то в суд подали.
Так на картинці електросамокати.

1й на картинке 100% не электро оба колеса без мотора и цепного привода нет (у некоторых самокатов мотор отдельно от колеса соответственно присутствует цепной привод)
2й электро с передним мотор колесом первые модели сяоми 250вт (или его клон) судя по гусаку
  Faceless написав:але виглядають як прості легкі недорогі електро, "типу такого" повно моделей

электро бывают очень компактными например куго s3 но с малым запасом хода 10км- "от дома до метро". едет быстро но ехать на нем страшно.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 23:18

А почему я открываю новость про "Приват24", а у меня только заголовок правильный и статья, а картинка и комментарии про самокаты? И такое уже кстати очень давно происходит.
testertest1974
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 00:29

  testertest1974 написав:А почему я открываю новость про "Приват24", а у меня только заголовок правильный и статья, а картинка и комментарии про самокаты? И такое уже кстати очень давно происходит.

Фишка. Как я заметил, когда на непрерывную ленту новостей перешли началось.
moveton
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