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В Україні з’явилися перші справи проти самокатників
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Додано: Чет 31 сер, 2023 18:29
Faceless написав:
moveton написав:Картинку подбирал тот, кто прочитал только заголовок? Мускульные и электрические самокаты - это совсем разные ТС в том числе и согласно ПДД. Сомневаюсь, что за мускульный кого-то в суд подали.
Так на картинці електросамокати.
1й на картинке 100% не электро оба колеса без мотора и цепного привода нет (у некоторых самокатов мотор отдельно от колеса соответственно присутствует цепной привод)
2й электро с передним мотор колесом первые модели сяоми 250вт (или его клон) судя по гусаку
Faceless написав:
але виглядають як прості легкі недорогі електро, "типу такого" повно моделей
электро бывают очень компактными например куго s3 но с малым запасом хода 10км- "от дома до метро". едет быстро но ехать на нем страшно.
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Додано: Чет 31 сер, 2023 23:18
А почему я открываю новость про "Приват24", а у меня только заголовок правильный и статья, а картинка и комментарии про самокаты? И такое уже кстати очень давно происходит.
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testertest1974
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 00:29
testertest1974 написав:
А почему я открываю новость про "Приват24", а у меня только заголовок правильный и статья, а картинка и комментарии про самокаты? И такое уже кстати очень давно происходит.
Фишка. Как я заметил, когда на непрерывную ленту новостей перешли началось.
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moveton
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