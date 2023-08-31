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В Україні з’явилися перші
справи проти самокатників

В Україні з’явилися перші справи проти самокатників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 18:29

  Faceless написав:
moveton написав:Картинку подбирал тот, кто прочитал только заголовок? Мускульные и электрические самокаты - это совсем разные ТС в том числе и согласно ПДД. Сомневаюсь, что за мускульный кого-то в суд подали.
Так на картинці електросамокати.

1й на картинке 100% не электро оба колеса без мотора и цепного привода нет (у некоторых самокатов мотор отдельно от колеса соответственно присутствует цепной привод)
2й электро с передним мотор колесом первые модели сяоми 250вт (или его клон) судя по гусаку
  Faceless написав:але виглядають як прості легкі недорогі електро, "типу такого" повно моделей

электро бывают очень компактными например куго s3 но с малым запасом хода 10км- "от дома до метро". едет быстро но ехать на нем страшно.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 23:18

А почему я открываю новость про "Приват24", а у меня только заголовок правильный и статья, а картинка и комментарии про самокаты? И такое уже кстати очень давно происходит.
testertest1974
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 00:29

  testertest1974 написав:А почему я открываю новость про "Приват24", а у меня только заголовок правильный и статья, а картинка и комментарии про самокаты? И такое уже кстати очень давно происходит.

Фишка. Как я заметил, когда на непрерывную ленту новостей перешли началось.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:28

  Hotab написав:vitaliiangel
Почти так и было однажды. Таксюрики не хотели брать прям перед комендантским. Готов был чапать. Но один таки взял.

я думаю после вертолета небольшой самокат ты бы осилил. если не имеешь лишнего веса. самокаты такое не любят - моторы горят до золы. а так в принципе всё то же самое. небольшие колеса, руль-штурвал.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:49

vitaliiangel , ну лишнего нет, но 92 кг есть))
Надо дрезина?)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:vitaliiangel , ну лишнего нет, но 92 кг есть))
Надо дрезина?)
До 120 потягнуть, але повільно
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:55

  Hotab написав:vitaliiangel , ну лишнего нет, но 92 кг есть))
Надо дрезина?)

я когда то ехал ночью в дождь по велодорожке с Киева в Ирпень. Запомнил ту поездку на всю жизнь. Не видно ничего , диодный свет что есть что нет. вдобавок дождь лупит по глазам, местами дорожка подтоплена. если съехать с дорожки это 100% кувырок через переднее колесо вниз головой. Так там еще пешеходы без отражателей ходят. лучше на такси.
  Faceless написав:
Hotab написав:vitaliiangel , ну лишнего нет, но 92 кг есть))
Надо дрезина?)
До 120 потягнуть, але повільно

куго g-booster даже на гору 92кг затянет.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 23:12

vitaliiangel , мне импонирует идея перемещения на электрике, но все же это будет электроавтомобиль. Как следующий шаг после нынешнего гибрида)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 23:18

  Hotab написав:vitaliiangel , мне импонирует идея перемещения на электрике, но все же это будет электроавтомобиль. Как следующий шаг после нынешнего гибрида)

ноутбук не заменит смартфон. надо иметь то и другое для разных ситуаций. на расстояние 5-10 км в хорошую погоду тупо гонять машину. Или по лесу. Или туда где нет парковок. Если мне надо на левый берег я никогда не поеду машиной, самокат + метро за 1:15-1:30 я в любой точке левого берега. На авто это столько же или даже дольше.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 23:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:
  Hotab написав:vitaliiangel , мне импонирует идея перемещения на электрике, но все же это будет электроавтомобиль. Как следующий шаг после нынешнего гибрида)

ноутбук не заменит смартфон. надо иметь то и другое для разных ситуаций. на расстояние 5-10 км в хорошую погоду тупо гонять машину. Или по лесу. Или туда где нет парковок. Если мне надо на левый берег я никогда не поеду машиной, самокат + метро за 1:15-1:30 я в любой точке левого берега. На авто это столько же или даже дольше.

Тягти в метро 20кг самокат теж так собі задоволення.
Faceless
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  #<123>
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