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В Україні з’явилися перші справи проти самокатників
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Додано: Чет 31 сер, 2023 18:29
Faceless написав:
moveton написав:Картинку подбирал тот, кто прочитал только заголовок? Мускульные и электрические самокаты - это совсем разные ТС в том числе и согласно ПДД. Сомневаюсь, что за мускульный кого-то в суд подали.
Так на картинці електросамокати.
1й на картинке 100% не электро оба колеса без мотора и цепного привода нет (у некоторых самокатов мотор отдельно от колеса соответственно присутствует цепной привод)
2й электро с передним мотор колесом первые модели сяоми 250вт (или его клон) судя по гусаку
Faceless написав:
але виглядають як прості легкі недорогі електро, "типу такого" повно моделей
электро бывают очень компактными например куго s3 но с малым запасом хода 10км- "от дома до метро". едет быстро но ехать на нем страшно.
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vitaliiangel
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Додано: Чет 31 сер, 2023 23:18
А почему я открываю новость про "Приват24", а у меня только заголовок правильный и статья, а картинка и комментарии про самокаты? И такое уже кстати очень давно происходит.
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testertest1974
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 00:29
testertest1974 написав:
А почему я открываю новость про "Приват24", а у меня только заголовок правильный и статья, а картинка и комментарии про самокаты? И такое уже кстати очень давно происходит.
Фишка. Как я заметил, когда на непрерывную ленту новостей перешли началось.
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moveton
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:28
Hotab написав:vitaliiangel
Почти так и было однажды. Таксюрики не хотели брать прям перед комендантским. Готов был чапать. Но один таки взял.
я думаю после вертолета небольшой самокат ты бы осилил. если не имеешь лишнего веса. самокаты такое не любят - моторы горят до золы. а так в принципе всё то же самое. небольшие колеса, руль-штурвал.
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:49
vitaliiangel , ну лишнего нет, но 92 кг есть))
Надо дрезина?)
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Hotab
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:52
Hotab написав:vitaliiangel , ну лишнего нет, но 92 кг есть))
Надо дрезина?)
До 120 потягнуть, але повільно
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Faceless
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:55
Hotab написав:vitaliiangel
, ну лишнего нет, но 92 кг есть))
Надо дрезина?)
я когда то ехал ночью в дождь по велодорожке с Киева в Ирпень. Запомнил ту поездку на всю жизнь. Не видно ничего , диодный свет что есть что нет. вдобавок дождь лупит по глазам, местами дорожка подтоплена. если съехать с дорожки это 100% кувырок через переднее колесо вниз головой. Так там еще пешеходы без отражателей ходят. лучше на такси.
Faceless написав:
Hotab написав:vitaliiangel , ну лишнего нет, но 92 кг есть))
Надо дрезина?)
До 120 потягнуть, але повільно
куго g-booster даже на гору 92кг затянет.
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 23:12
vitaliiangel , мне импонирует идея перемещения на электрике, но все же это будет электроавтомобиль. Как следующий шаг после нынешнего гибрида)
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Hotab
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 23:18
Hotab написав:vitaliiangel
, мне импонирует идея перемещения на электрике, но все же это будет электроавтомобиль. Как следующий шаг после нынешнего гибрида)
ноутбук не заменит смартфон. надо иметь то и другое для разных ситуаций. на расстояние 5-10 км в хорошую погоду тупо гонять машину. Или по лесу. Или туда где нет парковок. Если мне надо на левый берег я никогда не поеду машиной, самокат + метро за 1:15-1:30 я в любой точке левого берега. На авто это столько же или даже дольше.
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 23:27
vitaliiangel написав: Hotab написав:vitaliiangel
, мне импонирует идея перемещения на электрике, но все же это будет электроавтомобиль. Как следующий шаг после нынешнего гибрида)
ноутбук не заменит смартфон. надо иметь то и другое для разных ситуаций. на расстояние 5-10 км в хорошую погоду тупо гонять машину. Или по лесу. Или туда где нет парковок. Если мне надо на левый берег я никогда не поеду машиной, самокат + метро за 1:15-1:30 я в любой точке левого берега. На авто это столько же или даже дольше.
Тягти в метро 20кг самокат теж так собі задоволення.
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Faceless
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