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В Україні з’явилися перші
справи проти самокатників

В Україні з’явилися перші справи проти самокатників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 23:33

  Faceless написав:Тягти в метро 20кг самокат теж так собі задоволення.
на разных станциях по разному. на академе есть спуск без ступенек (до турникетов) садишься в пустой вагон никому не мешаешь. на святошине есть лифт потом пару ступенек за турникетами. С эскалатором вверх ситуация хуже - надо удерживать самокат чтобы он не катился назад. чем людям мешаешь. каждый день с самокатом в метро я бы не ездил. Пару раз в год можно. В новых маршрутках isuzu где сзади широкая дверь и большая площадка вообще норм. Никаких неудобств никому.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 23:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:
  Faceless написав:Тягти в метро 20кг самокат теж так собі задоволення.
на разных станциях по разному. на академе есть спуск без ступенек (до турникетов) садишься в пустой вагон никому не мешаешь. на святошине есть лифт. С эскалатором хуже надо удерживать его чтобы не катился назад. и да людям мешаешь.
А на Університеті чи Арсенальній взагалі "екстаз".
Ну і по місту дивлячись де, коли по тротуару що двадцять метрів бордюри, а вся права полоса геть запаркована - ніякого задоволення від самокату немає, і виграш часу мінімальний.
І більше години з правого на будь яку точку на лівому їхати то хіба в годину пік коли затори.
Плюс, самокат ніде не залишиш, якщо кудись треба йти завжди питання чи його всюди перти з собою чи що, в цьому плані орендні виграють.
Також, на відміну від велосипеда, однією рукою тримати стабільно руль складно (взагалі відпустити - геть не варіант), подивитися на карту чи відповісти на дзвінок - тре зупинятися.
По стійкості до ям і нерівностей і мобільності - сильно програє навіть моноколесу.
Тож імхо це скоріш засіб для пересування на невеликі відстані, де є нормальні велодоріжки, тротуари чи безпечно їхати дорогою, і не треба кудись його залишати. Або на природі для задоволення. Можна просто в багажнику тримати.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 23:47

Faceless да всё примерно так и есть. это не массовый транспорт. Всех своих друзей я отговорил от покупки (кроме того который ими торгует). И очень опасный. Детям категорически нельзя такое покупать. Надеюсь прокатные запретят.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 23:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:Faceless да всё примерно так и есть. это не массовый транспорт. Всех своих друзей я отговорил от покупки (кроме того который ими торгует). И очень опасный. Детям категорически нельзя такое покупать.
Я на дорозі їх буквально побоююсь, бо я бачив, як люди падають на рівному місці, а тут цей хрустик ще й преться в другий ряд, бо перший запаркований. Безсмертні якісь, ще й без захисту. Я сам пару разів таки падав (колесо попало в невелику колію що йшла під кутом, і бувало занесло на піску) - навіть на 25 км/год не дуже приємне задоволення. Хоча періодично балуюсь
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 23:58

Faceless я падал 1 раз как раз на песке. это еще самокаты не сталкиваются на скорости между собой, вообще костей не соберешь. Много подделок и ноунейм моделей, у которых на скорости ломается руль, механизм складывания или даже гусак. Должна быть сертификация. Есть видео как загораются во время зарядки (на ночь заряжаться я никогда не ставлю).

можно перенести на ветку про самокаты?
В Україні з’явилися перші справи проти самокатників
людям будет полезно, в инете присутствует только самокатный восторг и очень мало реальности. Каждому своему другу я объяснял минусы, потому что видят только плюсы.
vitaliiangel
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