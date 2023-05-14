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Майже 180 тис. громадян помилково
вважають себе ВПО та...

Майже 180 тис. громадян помилково вважають себе ВПО та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 09:08

Майже 180 тис. громадян помилково вважають себе ВПО та...

Пропонуємо до обговорення:
Верифікація засвідчила, що майже 180 тис. громадян помилково отримують виплати як внутрішньо переміщені особи.

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Майже 180 тис. громадян помилково вважають себе ВПО та отримують виплати — Верещук
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 09:08

це не люди так вважають, а держава зі своїми реєстрами роздутими не взмозі їх нормально обробити. Хто компенсує?
ruslan42212
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Модератори: Ірина_, Модератор

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