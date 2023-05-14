Верифікація засвідчила, що майже 180 тис. громадян помилково отримують виплати як внутрішньо переміщені особи.
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Майже 180 тис. громадян помилково вважають себе ВПО та отримують виплати — Верещук
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 09:08
Майже 180 тис. громадян помилково вважають себе ВПО та...
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Майже 180 тис. громадян помилково вважають себе ВПО та отримують виплати — Верещук
Додано: П'ят 01 вер, 2023 09:08
це не люди так вважають, а держава зі своїми реєстрами роздутими не взмозі їх нормально обробити. Хто компенсує?
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