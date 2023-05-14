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Майже 180 тис. громадян помилково
вважають себе ВПО та...

Майже 180 тис. громадян помилково вважають себе ВПО та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 09:08

Майже 180 тис. громадян помилково вважають себе ВПО та...

Пропонуємо до обговорення:
Верифікація засвідчила, що майже 180 тис. громадян помилково отримують виплати як внутрішньо переміщені особи.

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Майже 180 тис. громадян помилково вважають себе ВПО та отримують виплати — Верещук
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 09:08

це не люди так вважають, а держава зі своїми реєстрами роздутими не взмозі їх нормально обробити. Хто компенсує?
ruslan42212
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 14:38

  ruslan42212 написав:це не люди так вважають, а держава зі своїми реєстрами роздутими не взмозі їх нормально обробити. Хто компенсує?

"Також було знайдено помилки в реєстрі, коли двоє членів сім'ї, наприклад і батько, і мати, подали на виплати для тих самих дітей — таких родин знайшли майже 60 тис."

Ні-ні, це не люди так вважають, це держава :twisted:
alter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:35

alter ну і де протиріччя з тим що я написав? маючи ВСІ бази по ВСІМ громадянам держава невзмозі їх опрацювати. ЩО не так? чи ви на чесність розраховували? :roll:
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 01:58

Re: Майже 180 тис. громадян помилково вважають себе ВПО та..

ruslan42212 написав:alter ну і де протиріччя з тим що я написав? маючи ВСІ бази по ВСІМ громадянам держава невзмозі їх опрацювати. ЩО не так? чи ви на чесність розраховували? :roll:
Так, на чесність. Тому що альтернатива називається шахрайство, і має бути належним чином нагороджена.
alter
 
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