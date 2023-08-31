|
|
Угорське вето: в ЄС не дійшли згоди щодо 500 млн євро з...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 вер, 2023 11:24
Пропонуємо до обговорення:
Міністри закордонних справ країн Євросоюзу на неформальній зустрічі в Толедо знову не змогли дійти згоди щодо виділення восьмого траншу у розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру для фінансування військових потреб України.
Дивися повний текст Угорське вето: в ЄС не дійшли згоди щодо 500 млн євро з фонду, який допомагає Україні зброєю
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99342
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 148 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 01 вер, 2023 11:24
Якого біса на це ведуться? Як отп у списку «спонсорів війни» пов'язано з виділенням коштів з Європейського фонду миру? Завтра орбанці попросять Мукачево за надання траншу?
-
linkov_panels
-
-
- Повідомлень: 25
- З нами з: 19.04.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор