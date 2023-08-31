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В Україні можуть скасувати бюджетну форму навчання для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:53
Пропонуємо до обговорення:
В Україні частину студентів-бюджетників, які навчатимуться на окремих спеціальностях, можуть перевести на грантове фінансування. Однак грант не покриватиме повну вартість навчання.
Дивися повний текст В Україні можуть скасувати бюджетну форму навчання для більшості спеціальностей
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