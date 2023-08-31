В Україні можуть скасувати бюджетну форму навчання для...

Додано: П'ят 01 вер, 2023 14:18
Мудрі люди українській владі не потрібні. Діти з небагатих сімей ніколи не стануть економістами, юристами, соціологами, інженерами... Їм залишаються лише малоперспективні галузі з невисокими зарплатами - насамперед, освіта, а також природничі науки та медицина (де офіційна зарплата теж невелика).
Так освіту не нищив навіть табачнік. Чим швидше ми позбудемося цього недоумкуватого МІНІстра-НЕДОакадеміка, тим краще збережемо освіту. Цей недотепа є ВОРОГОМ УКРАЇНИ і, я вірю, що його посадять за ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ (нищення освіти - це ЗРАДА).