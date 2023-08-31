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В Україні можуть скасувати
бюджетну форму навчання для...

В Україні можуть скасувати бюджетну форму навчання для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:53

В Україні можуть скасувати бюджетну форму навчання для...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні частину студентів-бюджетників, які навчатимуться на окремих спеціальностях, можуть перевести на грантове фінансування. Однак грант не покриватиме повну вартість навчання.

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В Україні можуть скасувати бюджетну форму навчання для більшості спеціальностей
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 14:18

Мудрі люди українській владі не потрібні. Діти з небагатих сімей ніколи не стануть економістами, юристами, соціологами, інженерами... Їм залишаються лише малоперспективні галузі з невисокими зарплатами - насамперед, освіта, а також природничі науки та медицина (де офіційна зарплата теж невелика).
Так освіту не нищив навіть табачнік. Чим швидше ми позбудемося цього недоумкуватого МІНІстра-НЕДОакадеміка, тим краще збережемо освіту. Цей недотепа є ВОРОГОМ УКРАЇНИ і, я вірю, що його посадять за ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ (нищення освіти - це ЗРАДА).
mykolaschumacher
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