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Як економити електроенергію, якщо встановлений бойлер:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 02 вер, 2023 11:28
Пропонуємо до обговорення:
Бойлер — один з найбільш витратних електроприладів. У середньому для сім'ї з трьох осіб бойлер нагріває близько 6 кубометрів води і намотує до 200 кВт·год на місяць. Yasno радить, як економити електроенергію, користуючись водонагрівальним приладом.
Дивися повний текст Як економити електроенергію, якщо встановлений бойлер: поради від Yasno
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