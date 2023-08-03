RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці найбільше вклалися
в депозити на 3−6 місяців

Українці найбільше вклалися в депозити на 3−6 місяців
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 14:12

Українці найбільше вклалися в депозити на 3−6 місяців

Пропонуємо до обговорення:
Внаслідок зміни монетарної політики Національного банку, 3- та 6-місячні депозити в поточному році стали найбільш популярними серед українців.

Дивися повний текст
Українці найбільше вклалися в депозити на 3−6 місяців
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99350
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 17:27

Ха-ха
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6035
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 16:26

  cohan написав:Ха-ха

один только Игорь Алексеевич открыл 10 депозитов :)
maniachello
 
Повідомлень: 291
З нами з: 25.03.08
Подякував: 74 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: uaprofi і 25 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці назвали рівень доходів на місяць для...
R2 » Сер 30 сер, 2023 06:45
8 821
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 вер, 2023 08:53
reshenko81
Відсьогодні українці можуть використовувати криптовалюту...
R2 » Чет 03 сер, 2023 11:51
2 484
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 сер, 2023 09:34
equinox
Українці продають більше доларів, ніж купують
R2 » Сер 02 сер, 2023 17:15
1 315
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 сер, 2023 18:43
andrijk777

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3184)
03.09.2023 16:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.