Польська газета Rzeczpospolita пише про те, що Варшава вже передала Києву кілька українців призовного віку, які незаконно виїхали з України.
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Польща почала видавати Україні чоловіків призовного віку
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Додано: Пон 04 вер, 2023 18:09
Польща почала видавати Україні чоловіків призовного віку
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Польща почала видавати Україні чоловіків призовного віку
Додано: Пон 04 вер, 2023 18:09
не позорьтесь....першоджерело перевірте за посиланням....
там же чітко написано: видали організаторів трафіку нелегалів
Додано: Пон 04 вер, 2023 18:19
Пока Польша выдала Украине лишь нескольких граждан, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов из беларуси в Евросоюз.
ну как "выдала", сказала "панове, мы предпочитваем когда вы в форме и на своей смене, а не вот это вот все, проспитесь и застиупайте на смену когда она там у вас"
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