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Польща почала видавати Україні
чоловіків призовного віку

Польща почала видавати Україні чоловіків призовного віку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 18:09

Польща почала видавати Україні чоловіків призовного віку

Пропонуємо до обговорення:
Польська газета Rzeczpospolita пише про те, що Варшава вже передала Києву кілька українців призовного віку, які незаконно виїхали з України.

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Польща почала видавати Україні чоловіків призовного віку
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 18:09

не позорьтесь....першоджерело перевірте за посиланням....
там же чітко написано: видали організаторів трафіку нелегалів
alextim
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 18:19

Пока Польша выдала Украине лишь нескольких граждан, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов из беларуси в Евросоюз.

ну как "выдала", сказала "панове, мы предпочитваем когда вы в форме и на своей смене, а не вот это вот все, проспитесь и застиупайте на смену когда она там у вас"
cohan
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