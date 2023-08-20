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Розкрито рік, коли майнери добудуть останній Bitcoin в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 вер, 2023 21:37
Пропонуємо до обговорення:
Розробник Bitcoin, Сатоші Накамото, встановив жорсткий ліміт у 21 млн біткоїнів, який ніколи не буде перевищено. Наразі вже видобуто понад 19 млн Bitcoin, залишаючи лише кілька мільйонів для майнерів майбутнього.
Дивися повний текст Розкрито рік, коли майнери добудуть останній Bitcoin в історії
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Додано: Пон 04 вер, 2023 21:37
Стоить ноль , биткоин будет гораздо раньше чем 2140 год )))
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