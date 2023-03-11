З 4 вересня Польща відновлює прийом заявок на туристичну візу до Польщі.
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Польща відновлює процес подачі заяв на туристичну візу: що треба знати
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Додано: Вів 05 вер, 2023 09:55
Польща відновлює процес подачі заяв на туристичну візу:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Польща відновлює процес подачі заяв на туристичну візу: що треба знати
Додано: Вів 05 вер, 2023 09:55
Якщо перейти за посиланням VFSGLOBAL, то відкриється сторінка російською, в верхньому куті якої напис "Беларусь"!
Навіщо українцям інформація для білорусів???
Це по-перше.
А пр-друге, для громадян України (якщо це не чоловіки 18-60 років) існує безвізовий режим з країнами Шенгену, і Польщею в тому числі
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