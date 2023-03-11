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Польща відновлює процес подачі
заяв на туристичну візу:...

Польща відновлює процес подачі заяв на туристичну візу:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 09:55

Польща відновлює процес подачі заяв на туристичну візу:...

Пропонуємо до обговорення:
З 4 вересня Польща відновлює прийом заявок на туристичну візу до Польщі.

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Польща відновлює процес подачі заяв на туристичну візу: що треба знати
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 09:55

Якщо перейти за посиланням VFSGLOBAL, то відкриється сторінка російською, в верхньому куті якої напис "Беларусь"!
Навіщо українцям інформація для білорусів???
Це по-перше.
А пр-друге, для громадян України (якщо це не чоловіки 18-60 років) існує безвізовий режим з країнами Шенгену, і Польщею в тому числі
sergii_naushenko
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Модератори: Ірина_, Модератор

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