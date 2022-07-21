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Інвестори звертаються до хмарного майнінгу задля...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 вер, 2023 23:46
Пропонуємо до обговорення:
У міру того, як все більше гравців виходять на ринок криптовалют, майнінг стає складнішим і потребує більшої обчислювальної потужності.
Дивися повний текст Інвестори звертаються до хмарного майнінгу задля гарантованого прибутку на тлі волатильності ринку
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Додано: Сер 06 вер, 2023 14:18
"хмарний майнінг"... А що заважає власникам цих "хмар" самостійно майнити біткоін?! Для чого потрібні хом'яки з абонентською платою? Це щось на кшталт " хочеш розбагатіти, спитай мене як..."
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q02090209
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Додано: Сер 06 вер, 2023 14:46
q02090209 написав:
"хмарний майнінг"... А що заважає власникам цих "хмар" самостійно майнити біткоін?! Для чого потрібні хом'яки з абонентською платою? Це щось на кшталт " хочеш розбагатіти, спитай мене як..."
собственник облачного сервиса получит от Вас денежку согласно договора, независимо от курса криптовалюты
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Примат
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Додано: Сер 06 вер, 2023 23:44
це скам
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greenozon
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