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Українці відновили
скуповування валюти в банках

Українці відновили скуповування валюти в банках
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 12:36

Українці відновили скуповування валюти в банках

Пропонуємо до обговорення:
Населення України в серпні 2023 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,749 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 1,898 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 148,5 млн доларів.

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Українці відновили скуповування валюти в банках
R2
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 12:36

А курс чому нн пішов увверх?
Investor_K
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Модератори: Ірина_, Модератор

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