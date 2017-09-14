Додано: Нед 23 лис, 2025 20:26

Shaman написав: ...........

але коли ви на мене накидаєте ярлик пропагандист - шоб знецінити мої дописи, бо аргументів немає - це ж теж некоректно. але нічого, постійно так робите. тому висновок простий - робить, що хочете, але й будьте готові до зворотної реакції ...........але коли ви на мене накидаєте ярлик пропагандист - шоб знецінити мої дописи, бо аргументів немає - це ж теж некоректно. але нічого, постійно так робите. тому висновок простий - робить, що хочете, але й будьте готові до зворотної реакції

от не треба про повільно, це руська вигадка, яка викликає реакцію, яка вам так не подобається. спочатку фактична заборона використання мови у вищій освіти та роботі, а потім - а чого вони не хочуть вчитися? русифікація була постійна - колись жорстка, колись не дуже. й звісно, після жорсткої можна й не паритися - бо носіїв винищено...

там вже в цитаті вказано - не беруть в школу, й все.



ви ж мені так плакалися про долю мешканців фавел. а тут не бачите зв'язок? добре, коли немає інтеграції в суспільство, то зрозумілий зв'язок з проявами злочинності - особливо коли є значні відмінності в культурному коді ? а перший крок інтеграції - це мова.





на Раші інші мови просто знищуються. а в Україні ми поки на етапі, щоб УКРАЇНСЬКА мова зайняла своє місце. ви в нас бачите знищення російської мови? коли діти не знають української - смішно. це взагалі різні речі треба знати ворога, щоб з ним боротися - особливо такого підступного як Раша. й руська пропаганда працює на повну, але цього ви не бачите - у вас слово пропаганда виникає коли стосується проукраїнської позиції.на Раші інші мови просто знищуються. а в Україні ми поки на етапі, щоб УКРАЇНСЬКА мова зайняла своє місце. ви в нас бачите знищення російської мови? коли діти не знають української - смішно. це взагалі різні речі

Не пойму, почему вы так болезненно реагируете на пропагандиста?Это, вроде, никогда не считалось оскорблением. Причём, я не говорю, что вы работаете за деньги или по обязанности. Пропагандистом вполне можно быть по зову души. И ничего особо плохого в этом не вижу. Главный вопрос, как всегда в качестве пропаганды. Под качеством я понимаю не только эффективность. Пропаганда часто бывает основана на лжи и обмане. И может быть ориентирована на низменные инстинкты. В этом смысле нацистская пропаганда была более чем эффективна.Чтобы вы ничего себе не придумывали - к вам это не относится.Но у меня лично к пропаганде ещё одно требование - она должна быть доказательной.А не так, что нашёл какой-то факт или фразу и всё готово. А начинаешь разбираться, оказывается, что всё так, да не так.Вот только не надо придумывать.Заборони особой не было. В вузах несколько раз пытались вводить укр. мову. Вызывало недовольство и профессоров, и студентов и отказывались.На работе никто не запрещал говорить на любом языке. Но не забывайте, Союз был большой, языков много, а предприятия были связаны друг с другом. Вряд ли вы обрадовались бы, получив документацию или договор, например, на узбекском языке. Или надо держать на каждом предприятии кучу переводчиков? Вы сегодня вряд ли посылаете иностранному контрагенту документы на укр. языке. Наверняка пишете по-английски. И вас это никак не смущает.Но сегодня пока что наши международные связи значительно (не сравнимо) слабее, чем были связи внутри Союза.В цитате сказано, что в школу не берут. Но ни слова, что дальше.Вы считаете, что ребёнок способен учиться, не понимая, что говорит учитель?Я написал несколько вопросов, вы не ответили ни на один.Вам достаточно одной фразы и всё. Вот поэтому я называю вас пропагандистом, причём уровня ИРПрИ. Разбираться не надо, достаточно одной фразы.Насчёт преступности я вам написал, что Трамп и вообще правые на Западе обвиняют в этом мигрантов (кстати, не уверен, что это действительно так, по какой-то стране встречал статистику, что это неправда).Наши заробитчане в Польше тоже выделялись повышенной преступностью? Как-то никогда не слышал. Хотя, как минимум, многие точно не знают языка и не было "інтеграції в суспільство". Они приехали не "интегрироваться", а заработать и вернуться домой. На это замечание вы тоже отмолчались.На нашем форуме нет росс. пропаганды.Поэтому и не пишу.И вы могли бы заметить, что я возражаю против многих вещей, которые, на мой взгляд, мешают сопротивлению агрессору."на Раші інші мови просто знищуються" - как тут пишут, знищуються уже много веков. И до сих пор не знищили.Я вам написал о татарском языке. Вы по сути ничего не сказали, только "знищуються" и всё. Опять же работа чисто пропагандиста всё того же уровня. Если бы я писал так же бездоказательно, меня бы тут уже смешали... стесняюсь сказать с чем.А насчёт "знищення російської мови" да, пока не знищили, но такая цель явно ставится и, в общем, многими даже открыто декларируется. Когда цель будет достигнута, то говорить будет поздно.