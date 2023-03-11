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Як відбуватиметься оподаткування надприбутків банків і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 16 вер, 2023 10:58
Пропонуємо до обговорення:
Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю для Новини. LIVE розказав, як відбуватиметься оподаткування процентних прибутків банків та що це дасть державному бюджету.
Дивися повний текст Як відбуватиметься оподаткування надприбутків банків і скільки заробить держава: роз’яснення Гетманцева
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Додано: Суб 16 вер, 2023 10:58
ВВП -30% по оцінкам, а гавнянцев десь надприбутки нарахував.
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salvydas
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Додано: Суб 16 вер, 2023 11:06
salvydas зокрема банки за пів року заробили понад 50 млрд. грн. за схемою НБУ...
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Дюрі-бачі
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Ірина_, Модератор
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