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Ситуація на валютному ринку
України покращала: дефіцит...

Ситуація на валютному ринку України покращала: дефіцит...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 11:03

Ситуація на валютному ринку України покращала: дефіцит...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє член Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин у Facebook.

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Ситуація на валютному ринку України покращала: дефіцит скоротився вдвічі - Данилишин
R2
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 11:03

Якщо у вересні втирають, що ситуація з валютою покращилася, то наших брехунів слід розуміти, що сітуація з валютою критична.
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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