Кабінет міністрів 18 вересня звільнив з посад 6 заступників міністра оборони та держсекретаря міністерства.
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Кабмін звільнив Маляр і решту замів Резнікова
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Додано: Пон 18 вер, 2023 14:07
Кабмін звільнив Маляр і решту замів Резнікова
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Дивися повний текст
Кабмін звільнив Маляр і решту замів Резнікова
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