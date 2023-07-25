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Кабмін звільнив Маляр і
решту замів Резнікова

Кабмін звільнив Маляр і решту замів Резнікова
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 14:07

Кабмін звільнив Маляр і решту замів Резнікова

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів 18 вересня звільнив з посад 6 заступників міністра оборони та держсекретаря міністерства.

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Кабмін звільнив Маляр і решту замів Резнікова
R2
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