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Заборона експорту дизелю
з рф підняла ціни в Азії

Заборона експорту дизелю з рф підняла ціни в Азії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 вер, 2023 22:19

Заборона експорту дизелю з рф підняла ціни в Азії

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на дизельне пальне в Азії зросли після несподіваної російської заборони на експорт.

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Заборона експорту дизелю з рф підняла ціни в Азії
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 вер, 2023 22:19

Як може ціна за барель бути 30$, якщо барель нафти 90$?
Ви щось натупили
bodia1406
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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