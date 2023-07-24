Ціни на дизельне пальне в Азії зросли після несподіваної російської заборони на експорт.
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Заборона експорту дизелю з рф підняла ціни в Азії
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Додано: П'ят 22 вер, 2023 22:19
Заборона експорту дизелю з рф підняла ціни в Азії
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Дивися повний текст
Заборона експорту дизелю з рф підняла ціни в Азії
Додано: П'ят 22 вер, 2023 22:19
Як може ціна за барель бути 30$, якщо барель нафти 90$?
Ви щось натупили
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