У Міністерстві соціальної політики пояснили, що у всьому винні коефіцієнти, чому пенсіонери однієї професії отримують різні зарплати.
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Чому пенсіонери однієї професії отримують різні зарплати
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Додано: Нед 24 вер, 2023 11:23
Чому пенсіонери однієї професії отримують різні зарплати
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Чому пенсіонери однієї професії отримують різні зарплати
Додано: Нед 24 вер, 2023 11:24
Во первых, пенсионеры получают пенсию, а не зарплату, как в заголовке.
Во вторых, разница в пенсиях до 2х раз между теми кто ушёл ранее 2017 (пересчёт всем с уменьшением на 1.35 по реформе великого Гройсмана) и сегодня образовывается не из за коэффициентов, а разных зарплат осовременивания 3600-в 2017г, и 12500 - в 2023!
Наша новая министерка даже закон не почитала...
Чтобы ввести справедливость (выровнять эти пенсии) надо просто не индексировать их на смешные %%, а вводить с марта каждого года новую среднюю зарплату по стране всем пенсионерам.
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