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YouTube скасовує передплату
Premium Lite, яка дозволяла...

YouTube скасовує передплату Premium Lite, яка дозволяла...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 вер, 2023 10:59

YouTube скасовує передплату Premium Lite, яка дозволяла...

Пропонуємо до обговорення:
Експериментальний тариф запустили 2 роки тому для обмеженого переліку країн — однак з 25 жовтня YouTube взагалі його скасує.

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YouTube скасовує передплату Premium Lite, яка дозволяла переглядати контент без реклами за меншою ціною
R2
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Модератори: Ірина_, Модератор

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