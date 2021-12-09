Експериментальний тариф запустили 2 роки тому для обмеженого переліку країн — однак з 25 жовтня YouTube взагалі його скасує.
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YouTube скасовує передплату Premium Lite, яка дозволяла переглядати контент без реклами за меншою ціною
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 вер, 2023 10:59
YouTube скасовує передплату Premium Lite, яка дозволяла...
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Дивися повний текст
YouTube скасовує передплату Premium Lite, яка дозволяла переглядати контент без реклами за меншою ціною
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