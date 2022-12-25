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Суддю з Київської області
зловили на хабарі...

Суддю з Київської області зловили на хабарі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 вер, 2023 07:51

Суддю з Київської області зловили на хабарі...

Пропонуємо до обговорення:
Співробітники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро викрили суддю Броварського міськрайонного суду Київської області на корупції. Він вимагав 4 тисячі доларів взятки за «правильне вирішення питання» під час засідання.

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Суддю з Київської області зловили на хабарі за «правильне» рішення
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 вер, 2023 07:51

Когда они уже нажрутся??? Идёт война, а они продолжают жить своей жизнью.
arturnerazik
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Повідомлення Додано: Чет 28 вер, 2023 12:03

Чи не новина!
Gastarbaiter
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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