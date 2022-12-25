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Суддю з Київської області зловили на хабарі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 вер, 2023 07:51
Пропонуємо до обговорення:
Співробітники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро викрили суддю Броварського міськрайонного суду Київської області на корупції. Він вимагав 4 тисячі доларів взятки за «правильне вирішення питання» під час засідання.
Дивися повний текст Суддю з Київської області зловили на хабарі за «правильне» рішення
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Додано: Чет 28 вер, 2023 07:51
Когда они уже нажрутся??? Идёт война, а они продолжают жить своей жизнью.
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Додано: Чет 28 вер, 2023 12:03
Чи не новина!
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