В Україні запровадять екологічний податок — на захоронення та розміщення відходів на полігонах.
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В Україні з’явиться новий «європейський» податок
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Додано: Чет 28 вер, 2023 17:40
В Україні з’явиться новий «європейський» податок
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В Україні з’явиться новий «європейський» податок
Додано: Чет 28 вер, 2023 17:41
Относительно недавно пересичным в Одессе заявляли: "Или будете сортировать мусор или поднимем ставки на вывоз" Какие-то энтузиасты начали сортировать, но перерабатывающего завода так и не появилось и цену вывоза подняли в три раза. Как я понимаю, с новым налогом цена поднимется ещё больше и этим всё закончится?
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