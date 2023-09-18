RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні з’явиться новий
«європейський» податок

В Україні з’явиться новий «європейський» податок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 вер, 2023 17:40

В Україні з’явиться новий «європейський» податок

Пропонуємо до обговорення:
В Україні запровадять екологічний податок — на захоронення та розміщення відходів на полігонах.

Дивися повний текст
В Україні з’явиться новий «європейський» податок
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99416
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 вер, 2023 17:41

Относительно недавно пересичным в Одессе заявляли: "Или будете сортировать мусор или поднимем ставки на вывоз" Какие-то энтузиасты начали сортировать, но перерабатывающего завода так и не появилось и цену вывоза подняли в три раза. Как я понимаю, с новым налогом цена поднимется ещё больше и этим всё закончится?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3779
З нами з: 23.03.18
Подякував: 22 раз.
Подякували: 417 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні накрили контрабанду IPhone 15 майже на 2,8 млн...
R2 » Вів 26 вер, 2023 16:14
4 304
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 вер, 2023 21:06
cohan
В Україні з’явилися перші справи проти самокатників 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 30 сер, 2023 20:30
34 2384
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 вер, 2023 09:04
vitaliiangel
Литва вимагає збільшити допомогу ЄС Україні до 72 млрд євро
R2 » Пон 18 вер, 2023 18:42
1 181
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 вер, 2023 18:42
summacut

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3332)
29.09.2023 15:02
Ринок ОВДП (5227)
29.09.2023 13:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.