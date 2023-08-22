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У Мінекономіки планують за 4
роки повернути економіку на...

У Мінекономіки планують за 4 роки повернути економіку на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 вер, 2023 08:18

У Мінекономіки планують за 4 роки повернути економіку на...

Пропонуємо до обговорення:
Заступник міністра економіки України Олексій Соболєв вважає, що повернути економіку країни до довоєнного рівня й навіть наростити показники можна за 4 роки.

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У Мінекономіки планують за 4 роки повернути економіку на довоєнний рівень: названо передумови
R2
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