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Які країни Європи найбільше
страждають від кишенькових...

Які країни Європи найбільше страждають від кишенькових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 жов, 2023 11:46

Які країни Європи найбільше страждають від кишенькових...

Пропонуємо до обговорення:
Експерти з туристичного страхування склали рейтинг країн, де є найбільший ризик постраждати від кишенькових крадіїв. Найчастіше їхньою мішенню стають саме туристи.

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Які країни Європи найбільше страждають від кишенькових злодіїв
R2
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