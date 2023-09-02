Експерти з туристичного страхування склали рейтинг країн, де є найбільший ризик постраждати від кишенькових крадіїв. Найчастіше їхньою мішенню стають саме туристи.
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Які країни Європи найбільше страждають від кишенькових злодіїв
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 01 жов, 2023 11:46
Які країни Європи найбільше страждають від кишенькових...
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Дивися повний текст
Які країни Європи найбільше страждають від кишенькових злодіїв
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