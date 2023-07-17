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Експерти назвали п’ять
«енергетичних свиней», які...

Експерти назвали п’ять «енергетичних свиней», які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 жов, 2023 07:20

Експерти назвали п’ять «енергетичних свиней», які...

Пропонуємо до обговорення:
Це може бути справжньою неприємністю і може призвести до прихованого витоку корисної електроенергії щомісяця, пише Daily Express.

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Експерти назвали п’ять «енергетичних свиней», які потрібно вимкнути і ніколи не залишати в режимі очікування
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 жов, 2023 07:20

Часы на микроволновке и спутниковые приставки? Ну если на подобном стоит экономить, значит ждём статью от "учёных", как жрут энергию светодиоды.
maxim4009
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Модератори: Ірина_, Модератор

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