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Експерти назвали п’ять «енергетичних свиней», які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 жов, 2023 07:20
Пропонуємо до обговорення:
Це може бути справжньою неприємністю і може призвести до прихованого витоку корисної електроенергії щомісяця, пише Daily Express.
Дивися повний текст Експерти назвали п’ять «енергетичних свиней», які потрібно вимкнути і ніколи не залишати в режимі очікування
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Додано: Вів 03 жов, 2023 07:20
Часы на микроволновке и спутниковые приставки? Ну если на подобном стоит экономить, значит ждём статью от "учёных", как жрут энергию светодиоды.
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maxim4009
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