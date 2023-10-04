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Як сплачувати податки із валютних карусель?
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У цьому форумі обговорюються всі питання, пов'язані з бюджетом: бюджетна система, бюджетний кодекс, державний бюджет, державний борг, місцеві бюджети, місячна звітність, фінансові органи
Додано: Сер 04 жов, 2023 09:41
Хотілось би уточнити як правильно з юридичної точки зору сплатити податки з прибутку, отриманого в результаті обміну валюти через депозити і картковий туризм: достатньо просто в декларації за рік вказати як інші джерела прибутку і заплатити 18+1,5%?
І потрібно платити за весь прибуток, чи достатньо тільки за той, що отримано зі своїх карток, а за прибуток отриманий через чужі рахунки хай платять/не платять власники тих рахунків?
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Дюрі-бачі
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