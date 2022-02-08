Українська авіакомпанія SkyUp Airlines відкриє ще одну станцію техобслуговування — у Шарм-ель-Шейху (Єгипет).
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SkyUp відкриє станцію техобслуговування в Шарм-ель-Шейху
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Додано: П'ят 06 жов, 2023 09:11
SkyUp відкриє станцію техобслуговування в Шарм-ель-Шейху
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SkyUp відкриє станцію техобслуговування в Шарм-ель-Шейху
Додано: П'ят 06 жов, 2023 09:12
Тобто гроші на розвиток взяли за рахунок громадян, які наперед заплатили за польоти з України і їм не повернули кошти
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