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SkyUp відкриє станцію
техобслуговування в Шарм-ель-Шейху

SkyUp відкриє станцію техобслуговування в Шарм-ель-Шейху
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 жов, 2023 09:11

SkyUp відкриє станцію техобслуговування в Шарм-ель-Шейху

Пропонуємо до обговорення:
Українська авіакомпанія SkyUp Airlines відкриє ще одну станцію техобслуговування — у Шарм-ель-Шейху (Єгипет).

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SkyUp відкриє станцію техобслуговування в Шарм-ель-Шейху
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 жов, 2023 09:12

Тобто гроші на розвиток взяли за рахунок громадян, які наперед заплатили за польоти з України і їм не повернули кошти
Scorpion1
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Модератори: Ірина_, Модератор

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