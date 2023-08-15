Tesla знизила ціни на деякі версії автомобілів Model 3 і Model Y в США після заяв компанії, що поставки в третьому кварталі цього року не виправдали очікувань ринку.
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Tesla знизила ціни на Model 3 і Model Y в США
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Додано: П'ят 06 жов, 2023 23:45
Tesla знизила ціни на Model 3 і Model Y в США
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Дивися повний текст
Tesla знизила ціни на Model 3 і Model Y в США
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