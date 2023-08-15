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Tesla знизила ціни на
Model 3 і Model Y в США

Tesla знизила ціни на Model 3 і Model Y в США
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 жов, 2023 23:45

Tesla знизила ціни на Model 3 і Model Y в США

Пропонуємо до обговорення:
Tesla знизила ціни на деякі версії автомобілів Model 3 і Model Y в США після заяв компанії, що поставки в третьому кварталі цього року не виправдали очікувань ринку.

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Tesla знизила ціни на Model 3 і Model Y в США
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Повідомлення Додано: П'ят 06 жов, 2023 23:45

І додали напис "маск хуйло"
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Модератори: Ірина_, Модератор

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