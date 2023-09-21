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НБУ підняв офіційний курс
гривні до долара вдруге від...

НБУ підняв офіційний курс гривні до долара вдруге від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 жов, 2023 11:00

НБУ підняв офіційний курс гривні до долара вдруге від...

Пропонуємо до обговорення:
Нацбанк укріпив офіційний курс гривні, підвищивши його на 10 жовтня, на 3,00 копійки. Відповідно до опублікованих даних від завтра гривня до долара буде коштувати 36,5527 UAH/USD, передає УНН.

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НБУ підняв офіційний курс гривні до долара вдруге від початку місяця
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Повідомлення Додано: Вів 10 жов, 2023 11:00

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