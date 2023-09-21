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Рекордну кількість нових
фопів українці відкрили у...

Рекордну кількість нових фопів українці відкрили у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 жов, 2023 10:39

Рекордну кількість нових фопів українці відкрили у...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом вересня українці відкрили 35 587 фопів. Це найвищі показники не лише за час повномасштабного вторгнення, але й за останні три роки.

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Рекордну кількість нових фопів українці відкрили у вересні: найпопулярніші бізнеси (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 жов, 2023 10:39

Головне сором'язливо замовчувати скільки ліквідувалося, бо не все так переможно з гавнянцевим виявиться.
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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