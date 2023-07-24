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Польща збудує перший зерновий
порт, що покращить транзит...

Польща збудує перший зерновий порт, що покращить транзит...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 жов, 2023 11:27

Польща збудує перший зерновий порт, що покращить транзит...

Пропонуємо до обговорення:
Польща побудує у Гданську перший зерновий порт, який використовуватимуть у тому числі для покращення транзиту зерна з України.

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Польща збудує перший зерновий порт, що покращить транзит зерна з України
R2
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Модератори: Ірина_, Модератор

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