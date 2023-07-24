Польща побудує у Гданську перший зерновий порт, який використовуватимуть у тому числі для покращення транзиту зерна з України.
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Польща збудує перший зерновий порт, що покращить транзит зерна з України
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Додано: Сер 11 жов, 2023 11:27
Польща збудує перший зерновий порт, що покращить транзит...
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Дивися повний текст
Польща збудує перший зерновий порт, що покращить транзит зерна з України
Додано: Сер 11 жов, 2023 11:27
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