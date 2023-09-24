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Гетманцев розповів, чи є катастрофа в економіці України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 жов, 2023 09:58
Пропонуємо до обговорення:
Через війну росії ситуація в українській економіці складна, але контрольована. Країна потерпає, проте влада робить все можливе, аби всі втрати були меншими та компенсовані у майбутньому.
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