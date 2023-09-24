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Скільки насправді коштують
послуги за світло, воду та газ

Скільки насправді коштують послуги за світло, воду та газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 жов, 2023 08:38

Скільки насправді коштують послуги за світло, воду та газ

Пропонуємо до обговорення:
Тарифи на комунальні послуги в Україні не підіймали вже декілька років. А під час повномасштабного вторгнення на підвищення тарифів наклали мораторій. Втім реальна ціна за світло, воду та газ є набагато вищою, ніж та, що є зараз.

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Скільки насправді коштують послуги за світло, воду та газ
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 жов, 2023 08:39

Передайте экперткине, что 2,64 грн. + 50% = 3,96 грн., что никак не "больше 5".
summacut
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Модератори: Ірина_, Модератор

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