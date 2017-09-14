Додано: Суб 15 лис, 2025 14:00

sashaqbl написав: ЛАД написав: Вы сами признаёте, что "Пехлеві був на порядок кращий від теперішньої влади" и он отнюдь не был "кривавим диктатором". Как раз если бы был, то, может, и удержался бы. Асад тоже не был до начала гражданской войны особенно "кривавим".

А діючі інститути тоже опираются на силу. И совсем не гарантия, что за них не придётся "народу платити криваву ціну". Режим аятолл тоже "діючі інститути". Вы сами признаёте, що "Пехлеві був на порядок кращий від теперішньої влади" и он отнюдь не был "кривавим диктатором". Как раз если бы был, то, может, и удержался бы. Асад тоже не был до начала гражданской войны особенно "кривавим".А діючі інститути тоже опираются на силу. И совсем не гарантия, что за них не придётся "народу платити криваву ціну". Режим аятолл тоже "діючі інститути".

Ви перекручуєте. Режим аятол - це не діючі інститути, а диктатура, коли все вирішує персоналія. Діючі інститути - це західні демократії, Південна Корея, Японія - коли при приході до влади опосиції не відбувається розворот країни на 180 градусів від того, що керівнику почесалася пятки.

Ви перекручуєте. Режим аятол - це не діючі інститути, а диктатура, коли все вирішує персоналія. Діючі інститути - це західні демократії, Південна Корея, Японія - коли при приході до влади опосиції не відбувається розворот країни на 180 градусів від того, що керівнику почесалася пятки.

Прикладом діючих інститутів є США, коли Трамп при всій своїй харизмі, поляризації суспільства і спробах все поламати - до кінця не може.

ЛАД написав: Асад тоже не был до начала гражданской войны особенно "кривавим".

Чому почалася громадянська війна в Сирії?

Социально-экономическое неравенство значительно увеличилось после того, как Хафез аль-Асад в последние годы своей жизни начал политику свободного рынка , и усилилось после прихода к власти Башара аль-Асада. С упором на сектор услуг, эта политика принесла пользу меньшинству населения страны, в основном людям, имевшим связи с правительством, и членам класса суннитских торговцев Дамаска и Алеппо. В 2010 году номинальный ВВП Сирии на душу населения составлял всего 2834 доллара, что сопоставимо со странами Африки к югу от Сахары, такими как Нигерия, и намного ниже, чем у её соседей, таких как Ливан, с годовым темпом роста 3,39 %, что ниже большинства других развивающихся стран. В стране также наблюдается особенно высокий уровень безработицы среди молодёжи. В начале войны недовольство правительством было наиболее сильным в бедных районах Сирии, преимущественно среди консервативных суннитов. К ним относятся города с высоким уровнем бедности, такие как Дараа и Хомс, а также более бедные районы крупных городов.



В 2006/2007 году сельское хозяйство Сирии подверглось небывалой засухе , сохранявшейся на протяжении последующих трёх лет[f], воздействие которой усугубила многолетняя политика сирийских властей по стимулированию роста сельскохозяйственного производства, что привело к истощению водных ресурсов и опустыниванию земель.

Трамп очень недавно пришёл к власти и уже довольно много поломал. При том, что США несколько особый случай, там кроме центральной власти есть штаты, которые обладают большой властью и являются чуть ли не государствами в государстве. Посмотрим, чем закончится.Насчёт "институтов" вы малость перегнули - церковь тоже "институт" да ещё какой. То, что в Европе она в значительной мере утратила своё влияние и власть, скажите большое спасибо Французской революции. Да и нашей тоже. В мусульманских странах это далеко не так. В этом отношении они ещё не очень ушли от европейского средневековья, сенодня они только где-то на уровне Возрождения.И демократия далеко не единственный метод правления. Уже навяз в зубах пример Ли Куан Ю. Сложно назвать его таким уж демократом. И на основе его взглядов и политики, и на основе того, что он был премьером 31 год. Да и позже не далеко ушёл от власти. Подъём в Ю. Корее тоже начался при диктатуре, а не при демократии.Дывайте начнём разбирать причины Арабской весны во всех арабских странах.Но если вкратце, то:И т.д.. К сожалению в укр. Вики предыстория изложена заметно слабее. Ну и само собой "права человека", многолетнее единоличное правление, "отсутствие демократии. Есть и ещё много причин, в т.ч. и газовые вопросы: "борьба между поставщиками природного газа за возможность проложить через территорию Сирии трубопровод для снабжения европейского рынка". Из-за газа там замешаны и Катар, и Иран, и РФ, и США. Там же и противоречия между доминирующими алавитами и суннитами (3/4 населения).Но уж никак причиной не послужила "кровавость режима".И, кстати, вначале Асад пошёл на целый ряд достаточно существенных уступок протестовавшим.