Shaman написав:але нагадаю, що за часів Яника була президентсько-парламентська модель, й повноважень в Яника були значно більше.
Було, але зараз ПреЗЕдент клав на те в кого які повноваження те, чим грав на роялі. Повноважень нема, але прямі доручення міністрам є. Він навіть на конституцію клав... на паузу, як з позбавленням громадянства "ворогів народу"
Banderlog написав:хто вам таке сказав що йому трудніше проштовхувати? Давайте оцінювати тільки інструментарій. Юридична недоторканість депутатів це більше незалежності чи менше? Заборона виїзду за кордон яник таке робив?
...... Я оцінюю, зі скількох спроб голосують потрібні ......
Странный критерий - попахивает попыткой искусственного подбора - обычно используют "вес взял/не взял" - а количество попыток на медальку не влияет...
Угу. Саме тому Леннокс Льюїс нічим не кращий від Джо Багнера.
sashaqbl написав:У, ви нарешті все вірно зрозуміли. З Росією у її поточному вигляді стійкого миру бути не може. Принаймні я не знаю країн, які б такого досягли.
Я не знаю, что вы называете стійким миром, но из всех бывших республик Союза с РФ пока что воюем только мы. Да и вообще не припоминаю, с каким государством РФ за прошедшие 35 лет воевала. Я правильно понимаю, что ваше предложение - продолжать воевать до развала РФ? Что в этом случае будет с Украиной по вашему мнению?
от теж дуже тонке перекручування. ми не воюємо, це Раша напала на нас. а до цього нападала на Грузію. тримає свої бази в Молдові, Вірменії, Таджикистані. підтримуючи там конфлікти. чим більше конфликтів на території колишнього срср - тим краще Раші - не бачите цієї державної політики?
а на Україну Раша напала через те, що ми та частина імперії, яку не замінить жодна інша республіка. без нас російська імперія нежиттєва - у цей вислів Бжезинського Москва щиро вірить, та й так й є насправді. бо коли ми станемо частиною Європи, то походження руських з Києва теж стане під великим питанням. ані греки, ані турки не претендують на історію Візантії, в них власна історія. так й історія Раші починається з ярлика Золотої орди на збір податків з інших князівств.
й не ховайтесь за формалістикою - Раша звісно вивчили основну формулу - нас там немає. а руські були й в Югославії, й в Придністрів'ї, на Грузію нападали. загалом у всіх конфліктах на території срср Раша була так чи інакше залучена. Чечня та ж.
в Сирії допомагали придушувати народне незадоволення. й всі ваші переживання за Сирію - якби Асад пішов би з влади відразу, то тоді дійсно не було б всіх цих жертв. ви не бачите, що основна кров починається, коли різні диктатори чіпляються за владу за будь-яку ціну?
Вагнер - окрема тема. це взагалі окрема тема. він діяв виключно в інтересах влади РФ. та й не зміг би він існувати без підтримку. але вони взагалі поставили себе поза законом. так, західні ЧВК теж мають історію перебільшенного використання сили - але лише Вагнер - цим хизується, й не тільки Вагнер - влада та населення Раші теж в захваті. питання конкретно до ЛАДа - як характеризувати, коли політики хизуються тією кувалдою - символом позасудових страт та тортурів? а він нам пропонує шукати спільні ... навіть не знаю що.
ЛАД написав:Вы сами признаёте, что "Пехлеві був на порядок кращий від теперішньої влади" и он отнюдь не был "кривавим диктатором". Как раз если бы был, то, может, и удержался бы. Асад тоже не был до начала гражданской войны особенно "кривавим". А діючі інститути тоже опираются на силу. И совсем не гарантия, что за них не придётся "народу платити криваву ціну". Режим аятолл тоже "діючі інститути".
Ви перекручуєте. Режим аятол - це не діючі інститути, а диктатура, коли все вирішує персоналія. Діючі інститути - це західні демократії, Південна Корея, Японія - коли при приході до влади опосиції не відбувається розворот країни на 180 градусів від того, що керівнику почесалася пятки. Прикладом діючих інститутів є США, коли Трамп при всій своїй харизмі, поляризації суспільства і спробах все поламати - до кінця не може.
Трамп очень недавно пришёл к власти и уже довольно много поломал. При том, что США несколько особый случай, там кроме центральной власти есть штаты, которые обладают большой властью и являются чуть ли не государствами в государстве. Посмотрим, чем закончится.
Насчёт "институтов" вы малость перегнули - церковь тоже "институт" да ещё какой. То, что в Европе она в значительной мере утратила своё влияние и власть, скажите большое спасибо Французской революции. Да и нашей тоже. В мусульманских странах это далеко не так. В этом отношении они ещё не очень ушли от европейского средневековья, сенодня они только где-то на уровне Возрождения. И демократия далеко не единственный метод правления. Уже навяз в зубах пример Ли Куан Ю. Сложно назвать его таким уж демократом. И на основе его взглядов и политики, и на основе того, что он был премьером 31 год. Да и позже не далеко ушёл от власти. Подъём в Ю. Корее тоже начался при диктатуре, а не при демократии.
ЛАД написав: Асад тоже не был до начала гражданской войны особенно "кривавим".
Чому почалася громадянська війна в Сирії?
Дывайте начнём разбирать причины Арабской весны во всех арабских странах. Но если вкратце, то:
Социально-экономическое неравенство значительно увеличилось после того, как Хафез аль-Асад в последние годы своей жизни начал политику свободного рынка, и усилилось после прихода к власти Башара аль-Асада. С упором на сектор услуг, эта политика принесла пользу меньшинству населения страны, в основном людям, имевшим связи с правительством, и членам класса суннитских торговцев Дамаска и Алеппо. В 2010 году номинальный ВВП Сирии на душу населения составлял всего 2834 доллара, что сопоставимо со странами Африки к югу от Сахары, такими как Нигерия, и намного ниже, чем у её соседей, таких как Ливан, с годовым темпом роста 3,39 %, что ниже большинства других развивающихся стран. В стране также наблюдается особенно высокий уровень безработицы среди молодёжи. В начале войны недовольство правительством было наиболее сильным в бедных районах Сирии, преимущественно среди консервативных суннитов. К ним относятся города с высоким уровнем бедности, такие как Дараа и Хомс, а также более бедные районы крупных городов.
В 2006/2007 году сельское хозяйство Сирии подверглось небывалой засухе, сохранявшейся на протяжении последующих трёх лет[f], воздействие которой усугубила многолетняя политика сирийских властей по стимулированию роста сельскохозяйственного производства, что привело к истощению водных ресурсов и опустыниванию земель.
И т.д. https://surl.li/kyjxae. К сожалению в укр. Вики предыстория изложена заметно слабее. Ну и само собой "права человека", многолетнее единоличное правление, "отсутствие демократии. Есть и ещё много причин, в т.ч. и газовые вопросы: "борьба между поставщиками природного газа за возможность проложить через территорию Сирии трубопровод для снабжения европейского рынка". Из-за газа там замешаны и Катар, и Иран, и РФ, и США. Там же и противоречия между доминирующими алавитами и суннитами (3/4 населения). Но уж никак причиной не послужила "кровавость режима". И, кстати, вначале Асад пошёл на целый ряд достаточно существенных уступок протестовавшим.
Летом 2002 года ХТЗ освоил выпуск новой модели сельскохозяйственного трактора с автомобильным двигателем КамАЗ-740
Максимальная мощность этого двигателя 210−440 л. с., при 2500 об/мин. И да, я не знаток с/х и с/х техники, но подскажите, пожалуйста, зачем не пахотному трактору "300 кс та більше"? Да, о результатах испытаний Т-150 на международном испытательном полигоне университета штата Небраска в 1979 г. я точно писал. Вы "не заметили"?
трохи пофлудимо
а навіщо непахотному трактору 210-250 кс? тоді вистачить й 100 кс. КАМАЗ давно не використовують.
круто, в 1979 році проводили випробування - й які з цього висновки?.. зараз який рік? багато що за цей час змінилося.
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 15 лис, 2025 14:09, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:И демократия далеко не единственный метод правления. Уже навяз в зубах пример Ли Куан Ю. Сложно назвать его таким уж демократом. И на основе его взглядов и политики, и на основе того, что он был премьером 31 год. Да и позже не далеко ушёл от власти. Подъём в Ю. Корее тоже начался при диктатуре, а не при демократии.
Лі Кван Ю - це виняток з правила. Так, одноосібна диктатура при якісній особистості на чолі має переваги над диктатурою. Але навіть у випадку з Лі Кван Ю є багато неприємних моментів. А в загальному диктатури програють демократіям в довгостроковій перспективі. ЗАВЖДИ. Щодо Трампа - він вже другий строк при владі. Але погоджуюся - поламав багато всього.
ЛАД написав:Из-за газа там замешаны и Катар, и Иран, и РФ, и США. Там же и противоречия между доминирующими алавитами и суннитами (3/4 населения). Но уж никак причиной не послужила "кровавость режима".
Звісно газ, а не криві руки диктатора, які призвели до бідності. Взагалі, вся арабська весна зрежисована злим Заходом. Фінансова криза 2008 і посухи, які найбільше зачепила бідних, і під внаслідок чого особливо гостро почало відчуватися вся кривизна рук керівництва країн і нерівність перед законом тут ні при чому. Зеленський теж розповідає, що будь які натяки на його криві руки - це все проіскі ФСБ.
ЛАД написав:++++ Вы правы. Hotab переоценивает блокування карток. Эта проблема решается элементарно карточкой жены.
Ви недооцінюєте цей фактор: є ціла категорія людей якій це б дуже суттєво спаскудило життя: які працюють офіційно. Інше питання в тому, що величезна категорія б перейшла в тінь
Возможно, вы правы. Не берусь судить. Но тех, кто работает официально и так легко вычислить. Не знаю, конечно, но не думаю, что эта категория так уж многочисленна (работающих официально напрямую с заграницей не через фирму).