RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Рада підтримала посилення
фінмоніторингу політично...

Рада підтримала посилення фінмоніторингу політично...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 жов, 2023 16:16

Рада підтримала посилення фінмоніторингу політично...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада на своєму засіданні прийняла у другому читанні і в цілому законопроєкт про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб.

Дивися повний текст
Рада підтримала посилення фінмоніторингу політично значущих осіб
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99447
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 жов, 2023 16:16

тобто цих дбрщицю та експрокурора, що весілля закатали на мільйони і їх родини таки перевірять?
moskowdos
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9
З нами з: 23.12.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Верховна Рада призначила Рустема Умєрова міністром...
R2 » Сер 06 вер, 2023 14:29
3 241
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 вер, 2023 23:45
greenozon
До 1 вересня Рада планує прийняти всі закони для...
R2 » Чет 03 сер, 2023 21:56
2 369
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 сер, 2023 22:13
Прораб
Рада підтримала законопроєкт про скасування "спрощенки...
R2 » Пон 29 тра, 2023 21:16
2 450
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 тра, 2023 00:04
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (555)
17.10.2023 17:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.