Верховна Рада на своєму засіданні прийняла у другому читанні і в цілому законопроєкт про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб.
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Рада підтримала посилення фінмоніторингу політично значущих осіб
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Додано: Вів 17 жов, 2023 16:16
Рада підтримала посилення фінмоніторингу політично...
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Дивися повний текст
Рада підтримала посилення фінмоніторингу політично значущих осіб
Додано: Вів 17 жов, 2023 16:16
тобто цих дбрщицю та експрокурора, що весілля закатали на мільйони і їх родини таки перевірять?
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