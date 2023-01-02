RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Киян просять розрахуватися за
надані комунальні послуги:...

Киян просять розрахуватися за надані комунальні послуги:...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 жов, 2023 14:48

Киян просять розрахуватися за надані комунальні послуги:...

Пропонуємо до обговорення:
Столиця й цього опалювального сезону не підвищувала тариф на теплопостачання. Та просить мешканців міста вчасно платити за надані комунальні послуги, бо від цього залежить стабільна робота житлово-комунального господарства.

Дивися повний текст
Киян просять розрахуватися за надані комунальні послуги: Кличко пояснив причини
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99452
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 жов, 2023 14:55

А що? Треба якось особливо повідомляти, чому треба сплачувати по рахунках?
yevgenmuza
 
Повідомлень: 174
З нами з: 12.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки насправді коштують послуги за світло, воду та газ
R2 » Суб 14 жов, 2023 08:38
1 224
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 жов, 2023 08:39
summacut
У Німеччині створили додаток для українців: які послуги...
R2 » Вів 04 кві, 2023 11:44
1 344
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 кві, 2023 11:44
holyalexius
Які послуги для пенсіонерів доступні в Дії
R2 » Пон 02 січ, 2023 10:00
9 1294
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 січ, 2023 18:04
GALeon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (342)
18.10.2023 16:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.