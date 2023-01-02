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Киян просять розрахуватися за надані комунальні послуги:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 жов, 2023 14:48
Пропонуємо до обговорення:
Столиця й цього опалювального сезону не підвищувала тариф на теплопостачання. Та просить мешканців міста вчасно платити за надані комунальні послуги, бо від цього залежить стабільна робота житлово-комунального господарства.
Дивися повний текст Киян просять розрахуватися за надані комунальні послуги: Кличко пояснив причини
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Додано: Сер 18 жов, 2023 14:55
А що? Треба якось особливо повідомляти, чому треба сплачувати по рахунках?
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yevgenmuza
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