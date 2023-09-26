На українських АЗС можуть зрости ціни на скраплений газ. До цього призведе рішення уряду про підвищення акцизу на нього.
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В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується
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Додано: Сер 18 жов, 2023 22:50
В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з...
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В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується
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